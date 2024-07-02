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Ракурс
15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший ракетный удар россии по железной дороге в Винницкой области

Продался за 100 тыс. рублей — агент ФСБ готовил ракетный удар рф по железной дороге в Винницкой области.

2 июл 2024, 15:59
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15 років тюрми отримав агент російської ФСБ, який готував ракетний удар рф по станціях Укрзалізниці на Вінниччині.


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Для виконання ворожого завдання агент, 57-річний місцевий, намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.

Також фігурант готував серію ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетичного комплексу. Він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об'єкти залізничної інфраструктури.

У разі успішного виконання завдання ФСБ «гарантувала» своєму поплічнику 100 тис. рублів на придбання авто. Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба «евакуює" його на територію рф, повідомляє СБУ.

Источник: Ракурс


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