15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший ракетный удар россии по железной дороге в Винницкой области

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15 років тюрми отримав агент російської ФСБ, який готував ракетний удар рф по станціях Укрзалізниці на Вінниччині.

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Для виконання ворожого завдання агент, 57-річний місцевий, намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.

Також фігурант готував серію ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетичного комплексу. Він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об'єкти залізничної інфраструктури.

У разі успішного виконання завдання ФСБ «гарантувала» своєму поплічнику 100 тис. рублів на придбання авто. Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба «евакуює" його на територію рф, повідомляє СБУ.