Орбан оголосив Україні ультиматум - медіа дізналися, що вимагає Будапешт для початку переговорів про вступ України в ЄС

https://racurs.ua/ua/n196728-orban-ogolosyv-ukrayini-ultymatum-media-diznalysya-scho-vymagaie-budapesht-dlya-pochatku.html

Ракурс

Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття «традиційно угорським». Серед 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав нацменшин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

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Про це йдеться у статті ЄП. Ця норма є й у чинному законодавстві України: йдеться про міста і села «зі значною кількістю» представників меншини (від 15%) та з «традиційним» проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років).

Однак Будапешту цього виявилось замало, і там почали вимагати автоматично визнати «традиційно угорськими» усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

В Угорщині посилаються на те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців складала понад 10%.

Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити присвоєння статусу автоматичним.

Від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоби використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі.

Ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог.

Наприкінці січня глава МЗС Угорщини Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні.

Віцепрем'єрка Стефанішина 25 червня підтвердила готовність України виконати угорські вимоги.

Йдеться також про те, щоб Київ змінив низку законів України, дав особливі права угорській меншині, та навіть змінив Конституцію.

Найбільш резонансні: визнання шкіл навіть з одним угорським класом — угорськими, скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською, внесення змін до виборчого законодавства, щоб забезпечити представництво угорців у Верховній Раді, не вимагати у таких державних діячів знати державну мову, дозволяючи їм використовувати угорську.