У Міноборони пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних

У Міноборони пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних

https://racurs.ua/ua/n196727-u-minoborony-poyasnyly-chomu-ne-pidtrymaly-prodovjennya-terminu-onovlennya-danyh.html

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У Міноборони пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних.

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Там кажуть, що є достатньо можливостей зробити це за лічені хвилини.

Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та «Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини. Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину, — пояснив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За словами Лазуткіна, станом на ранок 27 червня 2024 року 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних громадян оновили свої дані, зокрема 1 млн 852 тисячі через «Резерв+".

Зараз свої дані оновили 2,3 мільйона українців. Серед них — майже 1,8 мільйона в застосунку Резерв+. Це можна зробити у ЦНАП, в ТЦК і в електронному кабінеті. У застосунку Резерв+ це можна зробити за 10 хв. До 16 липня є час, тоді 60 днів спливають, — заявив Лазуткін.

Раніше народні депутати Володимир Арʼєв та Олексій Гончаренко заявили, що Міністерство оборони підтримало запропонований ними законопроект про продовження терміну для оновлення даних військовозобовʼязаними ще на 90 днів. Пізніше в Міноборони цю інформацію спростували.