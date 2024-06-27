У Німеччині набув чинності новий закон про громадянство - стати громадянином ФРН можна за 3-5 років

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27 червня у Німеччині набув чинності новий закон про громадянство.

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Відповідно до цього документа, стати громадянином ФРН можна за 3−5 років. Більше не доведеться відмовлятися від попереднього громадянства, а подати документи на паспорт можна буде після 5 років проживання в країні. В окремих випадках — навіть після 3 років.

Основні вимоги: наявність легального статусу в Німеччині, зданий іспит на знання ФРН та її законів, знання німецької мови та можливість самому забезпечувати себе.

Громадянство за прискореною процедурою: німецька мова на рівні С1 та «особливі заслуги в інтеграції». На отримання паспорта ФРН через три роки також можуть претендувати і ті, хто уклав шлюб із громадянкою чи громадянином Німеччини.

Що таке особливі досягнення в інтеграції? Законодавці цього поки що не уточнили, але є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній чи волонтерській діяльності.

Строки розгляду заяв: кожна федеральна земля вирішує це питання на свій розсуд. Вже сьогодні час очікування на отримання громадянства розтягнувся у більшості міст та громад більш ніж на рік.