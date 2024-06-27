Падіння ракети на пляж Севастополя не могло бути навмисною атакою

https://racurs.ua/ua/n196725-padinnya-rakety-na-plyaj-sevastopolya-ne-moglo-buty-navmysnou-atakou.html

Ракурс

Падіння ракети на пляж Севастополя не могло бути навмисною атакою.

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Про це пише BILD. Аналітики видання зазначили, що у неділю, 23 червня на пляж Учкуївка в окупованому Криму впали уламки ракети. Чотири людини загинули, понад 150 отримали поранення.

Спочатку росія заявила, що збила українську ATACMS. Але потім Москва відмовилася від цієї версії та звинуватила Київ у навмисній атаці. Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке наводить аргументи проти.

Пляж знаходиться за 4 км на південь від військового аеродрому і за 3 км на північ від бази ВМФ. Раніше Україна відкрито заявляла, що об'єкти ЗС РФ у Криму стануть цілями атак і попереджала про небезпеку поїздок на півострів.

На пляжі знайшли уламки ракет зенітно-ракетного комплексу «Тор», що говорить про роботу російської ППО.

Кожен ATACMS містить 950 невеликих осколкових суббоєприпасів M74, покликаних завдати якомога більшої шкоди. Саме вони й розлетілися на всі боки, коли ракету збили.

На кадрах видно, що більшість осколків падає в море не вздовж пляжу, а впоперек. Отже, ATACMS летів до іншої цілі, наприклад, на аеродром або базу ВМФ, і був збитий на підльоті. На сам пляж впала лише невелика частина уламків. Якби ЗСУ навмисно атакували туристів ракетою ATACMS, людські втрати були б незрівнянно більшими.

Знайдені на пляжі уламки схожі на ракети російського зенітно-ракетного комплексу «Тор». Він стріляє зенітними керованими ракетами 9М330.