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У таборі на Львівщині масштабне отруєння дітей
У таборі на Львівщині масштабне отруєння дітейhttps://racurs.ua/ua/n196724-u-tabori-na-lvivschyni-masshtabne-otruiennya-ditey.htmlРакурс
У селі Кам’янка Стрийського району Львівщини, у дитячому туристичному таборі «Карпати» отруїлися 23 людини.
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Це діти від 10 до 16 років. Їх госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції. Триває епідрозслідування.
Всі діти з блювотою та іншими симптомами доставлені до інфекційної лікарні. Їх стан середньої важкості.
Тим часом на трьох одеських пляжах знайшли кишкову паличку.
Тож вода на пляжах 10-та станція Великого Фонтану", «Аркадія», «Ланжерон» та місці скидання стічних вод по вулиці Дача Ковалевського не відповідає нормам.