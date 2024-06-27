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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов замінить Содоля в ОСУВ "Хортиця".

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Гнатов замінить Содоля в ОСУВ «Хортиця»

27 чер 2024, 10:01
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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов замінить Юрія Содоля в ОСУВ «Хортиця». Про це пише УП. «Хортиця» — це усе східне угруповання українських військ на фронті.


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Головком (Олександр Сирський — ред.) робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії «нові — старі», вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів — це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту, — розповів неназваний співрозмовник УП у Генштабі.

Вказано, що Содоль ще кілька днів формально перебуватиме в статусі командувача ОСУВ «Хортиця», проте на цьому місці його теж замінить новий очільник Командування об‘єднаних сил ЗСУ Гнатов.

Андрій Гнатов

Як зазначає «Українська правда», для Генерального штабу звільнення Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил не стало несподіванкою.

УП має в розпорядженні звернення начальника штабу бригад «Азов» Богдана Кротевича до ДБР та публікує його ключові тези.

У документі йдеться, що генерал-лейтенант не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації «Азову» і 36-ої бригади морської піхоти. Зокрема, за інформацією Кротевича, 36-ій Содоль наказував прориватися на завод «Азовсталь», а «Азову» — на меткомбінат Ілліча. Але в той час «Азов» був ближче до «Азовсталі», а морпіхи — до меткомбінату Ілліча.

Також у зверненні Кротевича до ДБР зазначається, що «Азов» не отримав «жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя», а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації Содоля з місцевою владою.

Окрім того, за даними начштабу «Азова», описаними в листі, під час оточення Маріуполя взаємодія з підрозділами, які не входили до маріупольського гарнізону, була повністю відсутня. Це загрожувало різним підрозділам «дружнім вогнем».

Водночас Кротевич у своєму листі до ДБР заявляє, що після призначення на посаду очільника ОСУВ «Хортиця» Содоль почав віддавати «незрозумілі накази» 12-ій бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

При цьому високопоставлений співрозмовник УП у Силах оборони стверджує, що Содоля на посаді командувача Об'єднаних сил підтримували як головком Сирський, так і Генштаб загалом. Інший співрозмовник УП у морській піхоті додає, що Содоль, попри місцями «порохоботські» погляди, мав навіть прихильність президента.

Джерело: Ракурс


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