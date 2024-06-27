Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов заменит Содоля в ОСГВ "Хортица"

https://racurs.ua/n196723-komanduuschiy-obedinennymi-silami-vsu-gnatov-zamenit-sodolya-v-osgv-hortica.html

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов замінить Юрія Содоля в ОСУВ «Хортиця». Про це пише УП. «Хортиця» — це усе східне угруповання українських військ на фронті.

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Головком (Олександр Сирський — ред.) робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії «нові — старі», вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів — це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту, — розповів неназваний співрозмовник УП у Генштабі.

Вказано, що Содоль ще кілька днів формально перебуватиме в статусі командувача ОСУВ «Хортиця», проте на цьому місці його теж замінить новий очільник Командування об‘єднаних сил ЗСУ Гнатов.

Як зазначає «Українська правда», для Генерального штабу звільнення Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил не стало несподіванкою.

УП має в розпорядженні звернення начальника штабу бригад «Азов» Богдана Кротевича до ДБР та публікує його ключові тези.