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Ракурс
Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну

27 чер 2024, 09:21
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Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну.


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Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на джерела. Рішення про відновлення роботи керівництво компанії ухвалило в травні. Зараз триває підготовка до відкриття магазину в Києві.

Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex — Zara та Bershka.

Зазначається, що рішення про відновлення роботи керівництво IKEA прийняло ще у травні, про це повідомили Forbes Ukraine чотири джерела. Серед них — двоє топменеджерів торговельних центрів.

Топменеджер компанії, яка працює в одному ТРЦ з IKEA у Києві каже, що зараз там знімають вивіски з фасаду на ремонт — підкручують діоди, оновлюють кріплення.

Джерело: Ракурс


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