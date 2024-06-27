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Ракурс
В лагере во Львовской области масштабное отравление детей

В лагере во Львовской области масштабное отравление детей

27 июн 2024, 10:37
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У селі Кам’янка Стрийського району Львівщини, у дитячому туристичному таборі «Карпати» отруїлися 23 людини.


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Це діти від 10 до 16 років. Їх госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції. Триває епідрозслідування.

Всі діти з блювотою та іншими симптомами доставлені до інфекційної лікарні. Їх стан середньої важкості.

Тим часом на трьох одеських пляжах знайшли кишкову паличку.

Тож вода на пляжах 10-та станція Великого Фонтану", «Аркадія», «Ланжерон» та місці скидання стічних вод по вулиці Дача Ковалевського не відповідає нормам.

Источник: Ракурс


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