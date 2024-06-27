Ракурсhttps://racurs.ua/
В лагере во Львовской области масштабное отравление детей
В лагере во Львовской области масштабное отравление детейhttps://racurs.ua/n196724-v-lagere-vo-lvovskoy-oblasti-masshtabnoe-otravlenie-detey.htmlРакурс
У селі Кам’янка Стрийського району Львівщини, у дитячому туристичному таборі «Карпати» отруїлися 23 людини.
.
Це діти від 10 до 16 років. Їх госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції. Триває епідрозслідування.
Всі діти з блювотою та іншими симптомами доставлені до інфекційної лікарні. Їх стан середньої важкості.
Тим часом на трьох одеських пляжах знайшли кишкову паличку.
Тож вода на пляжах 10-та станція Великого Фонтану", «Аркадія», «Ланжерон» та місці скидання стічних вод по вулиці Дача Ковалевського не відповідає нормам.
Загрузка...