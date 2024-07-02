Орбан приехал к Зеленскому — о чем этот визит (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n196902-orban-priehal-k-zelenskomu-o-chem-etot-vizit-foto-video.htmlРакурс
Україна та Угорщина готують договір про співробітництво. Про це домовилися під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський та угорський прем'єр Віктор Орбан.
Сторони домовилися працювати над угодою про співробітництво. Також Орбан запропонував Зеленському «припинення вогню» напередодні перемовин.
На брифінгу Орбан попросив Зеленського подумати про «перерву» у війні для прискорення переговорів
Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини, сказав прем'єр Угорщини і наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.
Крім того, лідери двох країн домовилися відкрити першу українську школу в Угорщині. Її фінансуватиме Будапешт, а наповнюватиме контентом Київ.
Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, аби українці почували себе в Угорщині, як вдома, — сказав Орбан.
Нагадаємо, що з 1 липня Угорщина буде головувати у ЄС. Зеленський та Орбан у 2024 році бачилися двічі — на інавгурації президента Аргентини та минулого тижня у Брюсселі на саміті Євросоюзу.
«Патріотичний маніфест». Документ з такою назвою підписали минулої неділі, 30 червня, у Відні троє європейських діячів: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та голова Австрійської партії свободи (АПС) Герберт Кікль (Herbert Kickl). Орбана, Бабіша та Кікля об'єднує не лише географічна близькість їхніх країн, а й ідеологічна спорідненість партій, які вони очолюють.
На виборах до Європарламенту 9 червня ці три партії — угорська «Фідес», АПС та чеський рух АNО («Акція незадоволених громадян») отримали кожна у своїй країні найбільшу кількість голосів виборців. Виступаючи у Відні перед журналістами, їхні лідери оголосили про намір створити у Європарламенті нову правопопулістську фракцію — «Патріоти за Європу».