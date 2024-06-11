Мужчина с ножом напал на работника ТЦК в Хмельницком. Фото:

https://racurs.ua/n196231-mujchina-s-nojom-napal-na-rabotnika-tck-v-hmelnickom.html

Ракурс

Напад на представника ТЦК стався у Хмельницькій області.

.

У вівторок, 11 червня, у передмісті Хмельницького Книжківцях 40-річний чоловік напав з ножем на військовослужбовця Хмельницького районного ТЦК та СП, який входив до групи оповіщення. Про це прес-служба Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомила у Facebook.

Зазначається, що у Книжківцях воєнкоми здійснювали заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних. Однак один чоловік, як стверджують у ТЦК, під час перевірки дістав ніж та вдарив військовослужбовця у ліве плече.

Поліцейські, які прибули на виклик, знайшли у нападника «заборонену речовину та шокер». Чоловіка затримали за вчинення умисного легкого тілесного ушкодження.

Постраждалому вже надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

Також у прес-службі Хмельницького обласного ТЦК заявили, що їхній особовий склад укомплектований «переважно військовослужбовцями, які втратили здоров’я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах».

Нагадаємо, в Одесі у приміщенні ТЦК три години утримували бригаду швидкої допомоги. На допомогу медикам прибули інші карети швидкої, які влаштували мітинг. Під час заходу виникла масова бійка між медиками та військовослужбовцями.