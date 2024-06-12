Сократилось количество участников саммита мира в Швейцарии. Фото:

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Ракурс

Участь в українському Саміті миру у Швейцарії візьме менша кількість країн, ніж очікувалося.

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Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь на заході, де мають обговорити українську формулу миру знизилася з 93 до 78. Про це повідомило «Радіо Свобода» із посиланням на кількох дипломатів країн Євросоюзу, знайомих із перебігом підготовки заходу.

Цю інформацію вони передали на умовах анонімності, але не уточнили, які саме країни чи організації вибули зі списку учасників. При цьому не виключено, що до початку Саміту цей список може поповнитися.

Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб, — зазначив один із посадовців. Інший дипломат повідомив про 78 підтверджених учасників.

Нагадаємо, швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у «Глобальному саміті миру» за формулою Володимира Зеленського, який пройде у Швейцарії 15−16 червня.

Як відомо, російська федерація намагається завадити проведенню саміту, відмовляючи лояльні до неї країни від участі у ньому.

Також, за інформацією ЗМІ, в проекті спільної заяви згадуються лише три з 10 пунктів української формули миру. Також документ не містить вимог щодо виведення російських військ з української території та відновлення територіальної цілісності України.

Джерело: «Радіо Свобода»