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ПВО ночью сбила пять ракет и 24 «Шахеда». Фото: Воздушные силы
Сбито 29 из 30 воздушных целей — силы ПВО отчитались о ночной боевой работеhttps://racurs.ua/n196239-sbito-29-iz-30-vozdushnyh-celey-sily-pvo-otchitalis-o-nochnoy-boevoy-rabote.htmlРакурс
Ракетну та дронову атаку відбивали українські захисники неба у ніч на 12 червня.
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Ворог застосував 30 засобів повітряного нападу. Літаки стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області запустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555. З території окупованого Криму росіяни випустили балістичну ракету «Іскандер-М», а з Тамбовської області рф МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
Крім того, з російських Єйська й Приморсько-Ахтарська були здійснені пуски 24 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Відбивали повітряний напад зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Захисники збили 29 повітряних цілей:
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 24 безпілотники Shahed-131/136.
Сили ППО працювали у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.
Нагадаємо, 12 червня вночі російська армія атакувала Київську область дронами й ракетами. Внаслідок падіння уламків одна людина поранена. Є пошкодження будинків, АЗС, складського приміщення. Загорівся промисловий об'єкт.
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