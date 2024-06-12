Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПВО ночью сбила пять ракет и 24 «Шахеда». Фото: Воздушные силы

Сбито 29 из 30 воздушных целей — силы ПВО отчитались о ночной боевой работе

12 июн 2024, 09:19
999

Ракетну та дронову атаку відбивали українські захисники неба у ніч на 12 червня.


.

Ворог застосував 30 засобів повітряного нападу. Літаки стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області запустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555. З території окупованого Криму росіяни випустили балістичну ракету «Іскандер-М», а з Тамбовської області рф МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Крім того, з російських Єйська й Приморсько-Ахтарська були здійснені пуски 24 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Захисники збили 29 повітряних цілей:

  • аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 24 безпілотники Shahed-131/136.

Сили ППО працювали у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, 12 червня вночі російська армія атакувала Київську область дронами й ракетами. Внаслідок падіння уламків одна людина поранена. Є пошкодження будинків, АЗС, складського приміщення. Загорівся промисловий об'єкт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров