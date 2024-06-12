ППО вночі збила п’ять ракет та 24 «Шахеди». Фото: Повітряні сили

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Ракетну та дронову атаку відбивали українські захисники неба у ніч на 12 червня.

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Ворог застосував 30 засобів повітряного нападу. Літаки стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області запустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555. З території окупованого Криму росіяни випустили балістичну ракету «Іскандер-М», а з Тамбовської області рф МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Крім того, з російських Єйська й Приморсько-Ахтарська були здійснені пуски 24 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Захисники збили 29 повітряних цілей:

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 безпілотники Shahed-131/136.

Сили ППО працювали у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, 12 червня вночі російська армія атакувала Київську область дронами й ракетами. Внаслідок падіння уламків одна людина поранена. Є пошкодження будинків, АЗС, складського приміщення. Загорівся промисловий об'єкт.