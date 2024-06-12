Украинцам без военного билета могут отказать в госуслугах. Фото:

https://racurs.ua/n196243-ukraincam-bez-voennogo-bileta-mogut-ogranichit-predostavlenie-gosuslug-ministr.html

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Військовозобов’язані українці можуть бути обмежені в отриманні державних послуг.

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Це станеться, якщо громадяни не пред’являтимуть військово-облікові документи. Закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні українців за якоюсь послугою держава може вимагати військово-облікові документи. Така вимога дозволить військовозобов’язаним «з'являтись на радарах держави». Про це міністр юстиції України Денис Малюська заявив в ефірі YouTube-каналу «Це Ніхто Не Буде Дивитись».

Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ, — зазначив він.

За словами міністра, йдеться про «сотні, якщо не тисячі» послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ. Однак для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного та дітей військовозобов’язаного.

Малюська відзначив, що військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних для «гарного життя та особистого комфорту» військовозобов’язаного.

Нагадаємо, ще у квітні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Кабінеті міністрів України вже працюють над новими обмеженнями для тих громадян, які ухиляються від мобілізації та служби у війську. Нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг.