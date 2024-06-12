Партизаны сожгли станцию спутниковой связи в Московской области. Фото: «Атеш»

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Українські партизани заявили про успішно проведену диверсію на території країни-агресора.

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У Московській області агент партизанського руху провів диверсію, знищивши ворожу станцію супутникового зв’язку Р-441 «Ливень». Ворожа техніка розташовувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин. Про це рух опору «Атеш» повідомив у Telegram.

За інформацією партизанів, ця станція супутникового зв’язку забезпечує зв’язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Дії партизанів значно порушили систему управління вищевказаного зенітного ракетного полку, і, як наслідок, послаблено систему ППО всієї Московської області.

Нагадаємо, агенти руху опору «Атеш» вступили на військову службу в один із підрозділів ворожої армії. Партизани обіцяють почати руйнувати армію окупантів зсередини. Через кілька місяців агенти реалізовуватимуть операції у штабах полків.