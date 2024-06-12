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ВСУ вернули утраченные позиции в направлении Липцев. Фото: Генштаб

ВСУ вернули утраченные позиции в направлении села Липцы под Харьковом — ISW

12 июн 2024, 10:18
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Збройні сили України нещодавно відновили втрачені позиції у Харківській області.


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Геолокаційні кадри за 10 червня, показують, що під час позиційних боїв українські Сили оборони відновили позиції вздовж дороги O-212553 «Липці-Харків» на південний схід від Глибокого, що на північний схід від Липців. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що зараз українські військові контратакують у напрямку Липців — бої тривають поблизу Глибокого. Аналітики наголошують, що ця інформація співпадає з наявними геолокаційними доказами.

Також українська сторона й так звані російські воєнкори заявляють про продовження боїв у Вовчанську. Бойові зіткнення відбуваються у районі Вовчанського агрегатного заводу, а також біля Тихого та Вовчанських Хуторів.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState заявили, що війська рф окупували Іванівське біля Часового Яру у Донецькій області. Однак в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» наголосили, що село Іванівське перебуває під контролем ЗСУ й ситуація на цьому напрямку контрольована.

Источник: Ракурс


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