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Ракурс
В “Хортиці” прокоментували інформацію про захоплення росіянами селища Іванівське поблизу Часового Яру

В «Хортиці» прокоментували інформацію про захоплення росіянами Іванівського поблизу Часового Яру

11 чер 2024, 12:09
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Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ.


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Про це розповіли 11 червня в ОСУВ «Хортиця».

Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку, — розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Зазначимо, що раніше аналітики DeepState заявили, що війська рф окупували Іванівське біля Часового Яру.

Джерело: Ракурс


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