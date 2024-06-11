В “Хортиці” прокоментували інформацію про захоплення росіянами селища Іванівське поблизу Часового Яру

https://racurs.ua/ua/n196212-v-hortyci-prokomentuvaly-informaciu-pro-zahoplennya-rosiyanamy-ivanivskogo-poblyzu-chasovogo-yaru.html

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Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ.

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Про це розповіли 11 червня в ОСУВ «Хортиця».

Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку, — розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Зазначимо, що раніше аналітики DeepState заявили, що війська рф окупували Іванівське біля Часового Яру.