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В "Хортице" прокомментировали информацию о захвате россиянами Ивановского близ Часового Яра
В «Хортице» прокомментировали информацию о захвате россиянами Ивановского близ Часового Яраhttps://racurs.ua/n196212-v-hortice-prokommentirovali-informaciu-o-zahvate-rossiyanami-ivanovskogo-bliz-chasovogo-yara.htmlРакурс
Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ.
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Про це розповіли 11 червня в ОСУВ «Хортиця».
Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку, — розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.
Зазначимо, що раніше аналітики DeepState заявили, що війська рф окупували Іванівське біля Часового Яру.
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