Партизани руху «Атеш» вступили до лав армії рф. Фото:

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Українські партизани вступили до лав Збройних сил російської федерації.

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Агенти руху опору «Атеш» вступили на військову службу в один із підрозділів ворожої армії. Зараз вони проходять підготовку на полігоні в Нижньогородській області рф. Про це «Атеш» 4 червня повідомив у своєму Telegram-каналі.

Партизани обіцяють почати руйнувати армію окупантів зсередини. Через кілька місяців агенти реалізовуватимуть операції у штабах полків. Також вони передаватимуть позиції російських військ у зоні бойових дій на окупованих територіях України.

Ми зруйнуємо російську армію зсередини, — зазначили представники руху опору.

Нагадаємо, українські партизани розвідали місця дислокації російських військових об'єктів в окупованому Криму. Зокрема, в районі мису Фіолент вони виявили місце дислокації вишок радіорелейного зв’язку, на яких фіксується розгортання комплексів радіоелектронної боротьби.