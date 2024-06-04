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Ракурс
Партизаны движения «Атеш» вступили в ряды армии рф. Фото:

Партизаны движения «Атеш» вступили в ряды армии рф — обещают разрушать ее изнутри

4 июн 2024, 22:50
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Українські партизани вступили до лав Збройних сил російської федерації.


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Агенти руху опору «Атеш» вступили на військову службу в один із підрозділів ворожої армії. Зараз вони проходять підготовку на полігоні в Нижньогородській області рф. Про це «Атеш» 4 червня повідомив у своєму Telegram-каналі.

Партизани обіцяють почати руйнувати армію окупантів зсередини. Через кілька місяців агенти реалізовуватимуть операції у штабах полків. Також вони передаватимуть позиції російських військ у зоні бойових дій на окупованих територіях України.

Ми зруйнуємо російську армію зсередини, — зазначили представники руху опору.

Нагадаємо, українські партизани розвідали місця дислокації російських військових об'єктів в окупованому Криму. Зокрема, в районі мису Фіолент вони виявили місце дислокації вишок радіорелейного зв’язку, на яких фіксується розгортання комплексів радіоелектронної боротьби.

Источник: Ракурс


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