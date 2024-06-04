Основное направление усилий российских оккупантов назвала британская разведка. Фото:

https://racurs.ua/n195997-osnovnoe-napravlenie-usiliy-rossiyskih-okkupantov-nazvala-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Російська армія зосередила основні сили на Донбасі.

.

Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишався основним напрямком зусиль окупантів, однак ворог не досяг значних успіхів. Загарбники домоглися лише незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка. Про це Міністерство оборони Великої Британії 4 червня повідомило у соцмережі Х.

Також британці зазначили, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь армія рф, ймовірно, наближається до околиць села Новоселівка-Перша. Далі на південь противник не зміг досягти значних успіхів. Однак ворог активно штурмує позиції українських Сил оборони на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50.

А село Невельське, як припускає іноземна розвідка, досі контролюють ЗСУ.

Протягом наступного тижня цей район, імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат, упевнені в Міноборони.

Нагадаємо, днями в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що тиск російських окупантів на Покровському напрямку не зменшується. Корім того, загарбники нарощують темпи атак на Сіверському та Курахівському напрямках.