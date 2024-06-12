Виктор Орбан и Йенс Столтенберг. Фото:

https://racurs.ua/n196250-vengriya-ne-budet-blokirovat-reshenie-v-nato-po-ukraine-orban.html

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Угорщина не буде блокувати рішення в НАТО щодо України, однак не братиме участь у підтримці Києва.

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Відповідної домовленості досягли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. На зустрічі посадовці переглянули відносини між Угорщиною і НАТО. Про це Орбан заявив під час прес-конференції зі Столтенбергом у Будапешті, передають угорські видання 24. hu та RTL.

Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає, — зазначив він.

Очільник угорського уряду додав, що така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке на виборах до Європарламенту «дало уряду мандат не брати участі у війні».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Угорщина не братиме участі й не протидіятиме ініціативам НАТО з підтримки України, які мають узгодити на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Я очікую, що на саміті союзники узгодять провідну роль НАТО у координації й забезпеченні безпекової допомоги та навчання для України. Я також очікую, що союзники узгодять довгострокові фінансові зобов’язання з надання військової підтримки, — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що об'єднання країн східного флангу НАТО «Бухарестська дев’ятка» розглядають можливість виключити Угорщину зі свого складу за її позицію щодо України.

Джерела: 24. hu, RTL