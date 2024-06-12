ВСУ уничтожили ЗРК С-300 и С-400 оккупантов в Крыму. Фото:

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Українська армія продовжує вибивати російську ППО в окупованому Криму.

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Вночі 12 червня Сили оборони знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Було завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У командуванні наголошують, що підтверджено влучання в районах цілей. Влучними ударами знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.

Крім того, у всіх трьох районах розміщення ворожих ЗРК фіксувалася подальша детонація боєкомплектів.

Нагадаємо, 10 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.