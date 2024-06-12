Александр Сырский назвал три главных задачи для ВСУ

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Головні завдання для Збройних сил України назвало командування.

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Українські війська зараз мають зосередитися на утриманні займаних рубежів та позицій, не допустити прориву оборони й максимально знищувати живу силу та техніку ворога. Потрібно досягти переваги, зменшити втрати, змінити оборонну та наступальну психологію. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook.

За його словами, для виконання цих задач командування зосереджує зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження. У ході навчань відпрацьовуються питання боротьби з БпЛА противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

Також Сирський поінформував, що загарбницька армія рф зосередилися на Покровському та Курахівському напрямках фронту. Росіяни зосередили тут найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Проте у Вовчанську на півночі Харківської області противник «загруз», незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

Досі ворог не полишає спроб захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку, що дасть йому можливість просуватися у напрямку Краматорська та Словʼянська. Також противник штурмує Білогорівку у Луганській області та рветься до Сіверська з двох напрямків.

На Запорізькому напрямку агресор атакує в районах Старомайорське та Роботине, але успіху не досяг.

Нагадаємо, бійці 55-ї, 59-ї та 79-ї бригад ЗСУ за підтримки суміжних з'єднань Сил оборони України зупинили механізований штурм росіян у районі населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині.