Два самолета Су-57 были повреждены в рф, фото: Delfi

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На території рф нещодавно було уражено відразу два російських літаки Су-57.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє видання «Українська правда».

Стосовно ураження Су-57 на території держави-агресора, це майже 600 км від лінії нашого кордону, — зауважив він. — Ми не коментували офіційно, чия це операція, ну але аналітики можуть робити свої припущення.

За словами Юсова, один з цих літаків значно пошкоджений, а інший — має легші пошкодження, імовірно його можливо відновити в швидші терміни.

Тим не менше, факт — уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких «наднових» російських винищувачі — гордість рашистських космічних сил, які піддаються ураженню, — наголосив він.

Юсов зазначив, що літаків Су-57 у росіян менше десяти.

Джерело: «Українська правда»