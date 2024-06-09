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Ракурс
Первые фото поврежденного российского самолета Су-57. Фото:

Опубликовали первые фото поврежденного российского самолета Су-57

9 июн 2024, 13:48
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Перші фото пошкодженого дронами ГУР російського винищувача Су-57 опублікували в мережі.


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У росії підтвердили пошкодження літака на військовому аеродромі в Ахтубинську. Зараз винищувач не може виконувати бойові завдання і брати участь в атаках проти України. Про це пише російський паблік Gulagu.net із посиланням на власні джерела.

Українські дослідники на основі даних з відкритих джерел стверджують, що до атаки Росія мала всього шість Су-57, готових до використання. Приблизно стільки таких винищувачів не готові до вильотів.

Цей літак здатний нести ракету Х-69 — саме цим озброєнням була знищена Трипільська теплоелектростанція у Київській області. Також літак може нести керовані авіаційні бомби КАБ-1500.

Сама ж росія дуже обережно використовує винищувачі Су-57 через їх невелику кількість. А виробляти цю техніку дуже складно через західні санкції.

Перші фото пошкодженого російського літака Су-57. Фото: Gulagu.net

Перші фото пошкодженого російського літака Су-57. Фото: Gulagu.net

Нагадаємо, 9 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявили про ураження багатоцільового винищувача Су-57 на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області рф. Це летовище розташоване за 589 км від лінії бойового зіткнення.

Источник: Ракурс


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