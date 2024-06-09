Первые фото поврежденного российского самолета Су-57. Фото:

https://racurs.ua/n196145-opublikovali-pervye-foto-povrejdennogo-rossiyskogo-samoleta-su-57.html

Ракурс

Перші фото пошкодженого дронами ГУР російського винищувача Су-57 опублікували в мережі.

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У росії підтвердили пошкодження літака на військовому аеродромі в Ахтубинську. Зараз винищувач не може виконувати бойові завдання і брати участь в атаках проти України. Про це пише російський паблік Gulagu.net із посиланням на власні джерела.

Українські дослідники на основі даних з відкритих джерел стверджують, що до атаки Росія мала всього шість Су-57, готових до використання. Приблизно стільки таких винищувачів не готові до вильотів.

Цей літак здатний нести ракету Х-69 — саме цим озброєнням була знищена Трипільська теплоелектростанція у Київській області. Також літак може нести керовані авіаційні бомби КАБ-1500.

Сама ж росія дуже обережно використовує винищувачі Су-57 через їх невелику кількість. А виробляти цю техніку дуже складно через західні санкції.

Нагадаємо, 9 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявили про ураження багатоцільового винищувача Су-57 на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області рф. Це летовище розташоване за 589 км від лінії бойового зіткнення.