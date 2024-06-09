Новітній винищувач Су-57 було вперше уражено на території рф. Фото: ГУР

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Сили оборони України вперше уразили російський новітній винищувач Су-57.

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У суботу, 8 червня, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області росії, розташованому за 589 км від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач Су-57. Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на летовищі, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На опублікованих фото видно, що 7 червня Су-57 ще неушкоджений, а вже 8 червня там зафіксовані вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Як відомо, Су-57 — це найсучасніший російський винищувач, який є носієм ракет Х-59 та Х-69. На озброєнні російської армії є лише кілька одиниць такої техніки. Ураження Су-57 є першим таким випадком в історії.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що російська армія почала застосовувати для обстрілів України новітні крилаті ракети Х-69. Ці ракети можуть запускати літаки Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С, МіГ-29К та новітній винищувач Су-57.