росія почала бити по Україні новітніми ракетами Х-69. Фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n192487-novitni-rakety-h-69-pochala-zastosovuvaty-rosiya-dlya-obstriliv-ukrayiny-foto.html

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Новітні крилаті ракети Х-69 почали застосовувати росіяни для обстрілів України

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Зокрема, ці засоби ураження були використані ворогом під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури. Уламок ракети Х-69, яку збили під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого, оприлюднив Telegram-канал «Полковник Генштабу». Про це пише видання The War Zone.

Як відомо, крилату ракету Х-69 росія презентувала у 2009 році, її виготовляють на потужностях конструкторського бюро «Радуга». У лютому 2023 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Х-69, ймовірно, перебуває на завершальній стадії розробки або на стадії виробництва.

Виробник заявляє, що ракету можна застосовувати з літаків Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С та МіГ-29К. Однак, ймовірно, що 7 лютого ракету запустили з винищувача Су-57.

За інформацією ворожої пропаганди, ракета несе бойову частину вагою 310 кг при повній масі ракети у 710 кг. Її максимальна дальність ураження складає 290 км, а швидкість польоту — близько 700−1 тис. км/год.

Нагадаємо, видання Defense Express повідомляло, що російська армія 7 лютого могла використати нову ракету ЗМ22 «Циркон» під час ракетних ударів по Києву. Уламки цього боєприпасу, який рф називає «гіперзвуковим, знайшли у Дніпровському районі столиці.

Джерело: The War Zone