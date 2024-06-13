Рашисты активно вовлекают несовершеннолетних в работы на ВОТ, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/n196287-rashisty-ispolzuut-trud-nesovershennoletnih-na-vot-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники використовують працю неповнолітніх.

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Про це сьогодні, 13 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

14 трудових загонів для роботи на будівництвах організували на Донбасі. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що участь у таких літніх «розвагах» стала примусово-добровільною — кремлівські куратори поставили для місцевих окупаційних адміністрацій план організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних «добровольців».

Окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів. А ще доведеться працювати санітарами у медичних закладах, — наголошують у ЦНС.

Крім того, ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території молодь з росії задля участі в пропагандистських заходах — на літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти молодіжного руху партії владіміра путіна «єдіная росія».

У ЦНС наголошують, що співпраця з ворогом та використання праці неповнолітніх є злочинами, які караються законом, і закликають допомогти наблизити час деокупації, повідомляючи інформацію про ворога, його позиції, розташування техніки до відповідного чат-бота.