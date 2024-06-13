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Российские пропагандисты попали под обстрел в Горловке, фото: «Новинарня»

Съемочная группа пропагандистов российского НТВ попала под обстрел в Горловке — один умер, двое в коме

13 июн 2024, 20:40
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У районі тимчасово окупованої Горлівки сьогодні, 13 червня, внаслідок потрапляння під обстріл були важко поранені троє членів знімальної групи російського пропагандистського телеканалу НТВ.


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Їх з тяжкими пораненнями госпіталізували, всі троє впали в кому. Згодом російські ЗМІ повідомили, що один із поранених — 46-річний оператор Валерій Кожин — помер.

Кожин раніше висвітлював військові конфлікти, у яких брала участь російська армія, зокрема у Сирії та на тимчасово окупованих територіях України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, за отримав кілька нагород від російської влади, зокрема медаль від міноборони рф у 2018 році.

Источник: Ракурс


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