Російські пропагандисти потрапили під обстріл у Горлівці, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n196294-znimalna-grupa-propagandystiv-rosiyskogo-ntv-potrapyla-pid-obstril-u-gorlivci-odyn-pomer-dvoie.html

Ракурс

У районі тимчасово окупованої Горлівки сьогодні, 13 червня, внаслідок потрапляння під обстріл були важко поранені троє членів знімальної групи російського пропагандистського телеканалу НТВ.

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Їх з тяжкими пораненнями госпіталізували, всі троє впали в кому. Згодом російські ЗМІ повідомили, що один із поранених — 46-річний оператор Валерій Кожин — помер.

Кожин раніше висвітлював військові конфлікти, у яких брала участь російська армія, зокрема у Сирії та на тимчасово окупованих територіях України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, за отримав кілька нагород від російської влади, зокрема медаль від міноборони рф у 2018 році.