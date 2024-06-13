Країни G7 виділять Україні 50 млрд дол. за рахунок заморожених активів рф

Україна отримає 50 млрд. доларів за рахунок активів рф, фото:

https://racurs.ua/ua/n196293-krayiny-g7-vydilyat-ukrayini-50-mlrd-dol-za-rahunok-zamorojenyh-aktyviv-rf.html

Ракурс

Країни «Великої сімки» домовилися виділити Україні 50 млрд дол. за рахунок заморожених російських активів.

.

Про це сьогодні, 13 червня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів — розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями, — зазначив він.

Вчора, 12 червня, про такі плани країн G7 розповіла французька газета Le Monde із посиланням на представника президента Франції, повідомляє Deutsche Welle.

Як пише Le Monde, очільники G7 планували домовитися використати прибуток від заморожених активів рф у розмірі 325 млрд дол. як заставу для надання кредиту Києву.

Згідно з цими планами, Україна отримає від союзників 50 млрд доларів найближчим часом, а погашати позику буде з відсотків, що передаються їй, від активів Центробанку рф, заморожених у країнах Заходу.

Газета стверджує, що ця ініціатива спочатку виходила від представників США.

Якщо через ті чи інші причини російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, тоді нам доведеться розглянути питання про те, як розділити навантаження, — зазначив співрозмовник видання.

Джерело: Крістіан Лінднер, Deutsche Welle