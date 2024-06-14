Безопасное соглашение с США подписано Украиной. Фото: ОП

https://racurs.ua/n196300-bezopasnoe-soglashenie-s-ssha-predusmatrivaet-peredachu-sistem-pvo-i-samoletov-zelenskiy.html

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Двостороння угода щодо гарантій безпеки між Україною та США передбачає передачу військової допомоги.

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Ця домовленість має «гарні положення щодо озброєння». Зокрема, щодо зенітно-ракетних систем Patriot та постачанню ескадрилій бойових літаків Україні. Мова йде не лише про винищувачі F-16. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції із президентом США Джо Байденом.

В угоді чітко говориться, що Америка підтримує зусилля України щодо досягнення перемоги в цій війні. Угода містить положення щодо передових оборонних систем, таких як Patriot та ескадрильї винищувачів — правильно, у множині, ескадрильї — включаючи, але не обмежуючись, F-16 Ми довго для цього працювали, — написав він згодом у соціальній мережі Х.

Як відомо, до однієї ескадрильї зазвичай входить 12 літаків.

Нагадаємо, 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. В угоді зазначається, що в разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну, американські та українські чиновники зустрінуться для консультацій протягом 24 годин.