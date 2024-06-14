рф ночью атаковала прифронтовые села Харьковщины. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196305-rf-nochu-atakovala-prifrontovye-sela-harkovschiny-voznikli-pojary.html

Ракурс

Російська армія не припиняє обстрілювати Харківську область.

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Найбільше страждають від обстрілів прифронтові населені пункти, які були під обстрілом й уночі 14 червня. Зафіксовані руйнації та пожежі у житловому секторі села Куп’янськ-Вузловий та села Глушківка Куп’янського району. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

За інформацією рятувальників, за різними адресами горіло три житлових будинки та легковий автомобіль. Загальна площа пожеж склала близько 200 кв. м. Інформація про жертви та постраждалих не надходила.

Також у ДСНС показали модифіковану авіабомбу, яку ворог випустив по приватному сектору Харкова. Сапери вилучили авіабомбу УМПБ Д-30СН в обласному центрі.

Нагадаємо, 13 червня російський FPV-дрон вдарив по дорожньому полотну у Куп’янську. Внаслідок вибуху було пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків», але минулося без постраждалих. Вибух ще одного FPV-дрона призвів до поранення перехожого.