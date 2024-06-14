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Ракурс
рф ночью атаковала прифронтовые села Харьковщины. Фото: ГСЧС

рф ночью атаковала прифронтовые села Харьковщины — возникли пожары

14 июн 2024, 10:48
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Російська армія не припиняє обстрілювати Харківську область.


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Найбільше страждають від обстрілів прифронтові населені пункти, які були під обстрілом й уночі 14 червня. Зафіксовані руйнації та пожежі у житловому секторі села Куп’янськ-Вузловий та села Глушківка Куп’янського району. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

За інформацією рятувальників, за різними адресами горіло три житлових будинки та легковий автомобіль. Загальна площа пожеж склала близько 200 кв. м. Інформація про жертви та постраждалих не надходила.

рф вночі атакувала прифронтові села Харківщини. Фото: ДСНС

рф вночі атакувала прифронтові села Харківщини. Фото: ДСНС

рф вночі атакувала прифронтові села Харківщини. Фото: ДСНС

Також у ДСНС показали модифіковану авіабомбу, яку ворог випустив по приватному сектору Харкова. Сапери вилучили авіабомбу УМПБ Д-30СН в обласному центрі.

Авіабомба у Харкові. Фото: ДСНС

Авіабомба у Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 13 червня російський FPV-дрон вдарив по дорожньому полотну у Куп’янську. Внаслідок вибуху було пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків», але минулося без постраждалих. Вибух ще одного FPV-дрона призвів до поранення перехожого.

Источник: Ракурс


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