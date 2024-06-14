В Праге задержан подозреваемый в убийстве 9-летней украинки в Германии

https://racurs.ua/n196323-v-prage-zaderjan-podozrevaemyy-v-ubiystve-9-letney-ukrainki-v-germanii.html

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У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки Валерії у Німеччині.

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Це 36-річний громадянин Молдови. Раніше він перебував у розшуку за німецьким та європейським ордерами на арешт. Наразі він узятий під варту в Чехії та має бути негайно доставлений до Німеччини, його підозрюють у вчиненні вбивства з необережності.

Більше інформації в поліції не надали, повідомляє видання Spiegel.

ЗМІ раніше писали, що німецькі слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства дівчинки двох знайомих її матері.

Громадянин Молдови є колишнім хлопцем матері загиблої Валерії. Він начебто зв’язався з жінкою у день зникнення її доньки. Як пише Bild, його мобільний телефон був зареєстрований в радіоточці в Дебельні, а його самого начебто зафіксувала камера спостереження в сусідньому будинку.

Слідство не припускає, що щодо дитини здійснили сексуальне насильство, адже, коли її знайшли, дівчинка була одягнена.

Тіло дитини знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн, далеко від лісових стежок. Поліція розслідувала вбивство, ознак сексуального насильства правоохоронці не знайшли.