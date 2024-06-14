Следы от пожаров и разбитый ангар – российский аэродром в Морозовске сфотографировал спутник

https://racurs.ua/n196324-sledy-ot-pojarov-i-razbityy-angar-rossiyskiy-aerodrom-v-morozovske-sfotografiroval-sputnik.html

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Зʼявилися супутникові знімки російського аеродрому Морозовськ, який у ніч на 14 червня був атакований БпЛА.

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На знімках видно сліди від пожеж та розбитий ангар. Морозовськ — аеродром у Ростовській області терористичної федерації.

Нагадаємо, на аеродромі базуються винищувачі Су-24, Су-24М та Су-34.

росія поскаржилася на нічну масовану атаку дронами. Міноборони рф звітує про нібито збиття 87 дронів над 5 регіонами і т.о. Кримом.

У Воронезькій області невідомі дорі дроні атакували нафтобазу: невідомі БПЛА пошкодили «невикористаний резервуар.

Займання не допущено, постраждалих немає, — відзвітував московитський губернатор алєксандр гусєв.

Інші російські пабліки пишуть про пошкодження кількох резервуарів з паливом.

Найбільше — 70 безпілотників — завітали в ростовську область. губернатор області заявив про порушення електропостачання у морозівському районі: до зони відключення потрапило кілька населених пунктів. росЗМІ повідомляють, що тут безпілотники прилетіли по аеродрому Морозовська, де базуються бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Вибухи також лунали у курській, бєлгородській, волгоградській областях рф.