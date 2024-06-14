Германия снова заблокировала 14-й пакет санкций ЕС против россии

https://racurs.ua/n196332-germaniya-snova-zablokirovala-14-y-paket-sankciy-es-protiv-rossii.html

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Німеччина сьогодні знову заблокувала затвердження країнами-членами Європейського союзу 14-го пакета санкцій проти росії.

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Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

Сьогодні мала бути укладена угода, але Німеччина ще не готова дати зелене світло. Переговори продовжаться наступного тижня, — написав журналіст у мережі Х.

ЄС у новому пакеті санкцій проти росії планує обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності рф вести повномасштабну війну проти України. Про це раніше на початку травня писали в Bloomberg

Якщо запропоновані заходи схвалять держави-члени, то для кораблів буде закритий доступ до портів ЄС і якірних зон, а також ускладниться логістика для експлуатації цих кораблів. Заборона стосуватиметься і страхування та технічної допомоги. Європейським провайдерам також буде заборонено здійснювати перевантаження товарів з судна на судно.

Серед суден, які потраплять під санкції, чотири паливні танкери, два танкери для нафти, два газосховища, які використовують в проєкті ПАТ «Новатек» з перевалки зрідженого газу на півострові Камчатка, і вантажне судно.

Нові санкції щодо Москви планувалося запровадити до початку зустрічі лідерів країн G7 13 червня, але переговори блокує Берлін.

Зокрема, Німеччину не влаштовує частина нових обмежень обходу санкцій ЄС, стверджують джерела. Йдеться про запровадження відповідальності для іноземних філій компаній за порушення санкцій. Берлін вимагає обмежити таку відповідальність окремими категоріями товарів або взагалі скасувати через побоювання, що за порушення санкцій проти росії можуть притягнути до відповідальності філії німецьких компаній.

Крім цього, Німеччина вимагає відмовитися від нових вимог щодо звітності та намагається ослабити обмеження на використання російської Системи передачі фінансових повідомлень (створена для заміни міжнародної системи SWIFT) для обміну фінансовою інформацією. За даними DPA, новий пакет санкції ЄС насамперед буде спрямований проти спроб обходу ухвалених раніше санкцій.

Берлін також вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад хімікати чи обладнання для металообробки.