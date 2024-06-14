россия должна уплатить 486 млрд долл. Украине, – заявление G7

https://racurs.ua/n196331-rossiya-doljna-uplatit-486-mlrd-doll-ukraine-zayavlenie-g7.html

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росія має сплатити збиток у 486 млрд доларів, завданий Україні.

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Про це йдеться у заяві лідерів G7 за підсумками саміту в Італї.

Лідери країн заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки рф не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву.

Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.

За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 млрд дол. Однак з кожним днем «ця сума збільшується», йдеться у документі.

Неправильно, коли росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких росія змушена виконувати ці зобов’язання, — сказано у тексті заяви.

Нагадаємо, країни «Групи семи» домовилися виділити Україні 50 млрд дол. коштом заморожених російських активів.