Верховный суд признал нынешний состав Совета по поддержке кино нелегитимным

https://racurs.ua/n196330-verhovnyy-sud-priznal-nyneshniy-sostav-soveta-po-podderjke-kino-nelegitimnym.html

Ракурс

Верховний суд визнав нинішній склад Ради з підтримки кіно нелегітимним. Тепер Держкіно має провести конкурс, щоб обрати новий склад ради.

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Про це «Суспільне» повідомила адвокатка Денисюк.

У березні 2023 року Кабмін продовжив повноваження ради через заяву Держкіно, в якій йдеться, вони не можуть провести конкурс через воєнний стан.

Таке рішення оскаржила Національна спілка кінематографістів — спершу суд підтвердив позов та визнав діяльність ради незаконною. Однак пізніше Верховний суд призупинив це рішення, а Держкіно провело пітчинг, після якого мали розподілити рекордні майже 590 млн грн.

За словами Денисюк, тепер Держкіно має оголосити новий конкурс на розподіл бюджетних коштів, і гроші, які зараз намагається розділити інституція, «не будуть використані неповноважним органом».

Раніше кіноспільнота обурилася тим, що майже 590 млн грн з держбюджету планують витратити на «документування воєнних злочинів».

Зараз триває другий етап 19-го конкурсного відбору кінопроєктів, які отримають фінансування від Держкіно у цьому році. За планом держбюджету на 2024 рік, Державне агентство України з питань кіно має отримати 618,3 млн грн, з них 589,6 млн грн гривень — на державну підтримку кінематографії.

На цю новину українська кіноспільнота ще у січні відреагувала відкритим листом до влади, у якому цьогорічний бюджет Держкіно закликали перенаправити на потреби Збройних сил. Представники галузі висловили недовіру керівництву Держкіно, «зважаючи на системний непрофесіоналізм, недоброчесність та провалену роботу з міжнародними партнерами». Лист зібрав понад 700 підписів, однак це звернення проігнорували.

Окрім того, розподіл коштів та обмеження на фінансування для 19-го конкурсу Держкіно встановила нелегітимна Рада з питань державної підтримки кінематографії.

Теперішній склад Ради мав скласти повноваження ще у березні 2023 року, втім Кабмін продовжив каденцію чинного складу до кінця воєнного стану та три місяці після нього.

Національна спілка кінематографістів подала позов проти цього рішення, а у квітні 2024 року апеляційний суд підтвердив, що продовження повноважень Ради з підтримки кінематографії незаконне.

Ще один важливий нюанс: серед напрямів цьогорічного конкурсного відбору кінопроєктів було «документування воєнних злочинів». Втім, між документальними фільмами й «документуванням воєнних злочинів» є значна різниця — останнім займаються не кінематографісти, а Офіс генерального прокурора й правозахисні організації.

Давайте чесно — це проблема усіх нас. Бо ми вже досить довгий час спостерігаємо як Держкіно нищить кіно, замість того щоб підтримувати його. І усі ці премʼєри, що ви зараз бачите на екрані — останні. Буквально, — писала раніше комунікаційна експертка Марія Кравченко.

Детальніше про ситуацію з Держкіно читайте (https://x.com/sea_inside3/status/1799126527751365074) у твіттері експертки.