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Около 40 противотанковых мин взорвали за раз - зрелищное видео
Около 40 противотанковых мин взорвали за раз — зрелищное видеоhttps://racurs.ua/n196329-okolo-40-protivotankovyh-min-vzorvali-za-raz-zrelischnoe-video.htmlРакурс
Близько 40 протитанкових мін підірвали за раз.
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Про це розповіли у Третій штурмовій бригаді. Гучний підрив польового складу окупантів стався на Харківщині.
Бійці Третьої штурмової знайшли сховок з ТМ-62 противника і знищили його влучанням лише одного FPV-безпілотника, що означає десятки врятованих екіпажів української бронетехніки.
Такі боєприпаси були призначені для ураження колісної і гусеничної техніки. А їхня ліквідація — збережені життя наших бійців, пояснилиу бригаді.
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