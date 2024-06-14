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Ракурс
Около 40 противотанковых мин взорвали за раз - зрелищное видео

Около 40 противотанковых мин взорвали за раз — зрелищное видео

14 июн 2024, 21:04
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Близько 40 протитанкових мін підірвали за раз.


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Про це розповіли у Третій штурмовій бригаді. Гучний підрив польового складу окупантів стався на Харківщині.

Бійці Третьої штурмової знайшли сховок з ТМ-62 противника і знищили його влучанням лише одного FPV-безпілотника, що означає десятки врятованих екіпажів української бронетехніки.

Такі боєприпаси були призначені для ураження колісної і гусеничної техніки. А їхня ліквідація — збережені життя наших бійців, пояснилиу бригаді.

Источник: Ракурс


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