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Близько 40 протитанкових мін підірвали за раз
Близько 40 протитанкових мін підірвали за раз — видовищне відеоhttps://racurs.ua/ua/n196329-blyzko-40-protytankovyh-min-pidirvaly-za-raz-vydovyschne-video.htmlРакурс
Близько 40 протитанкових мін підірвали за раз.
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Про це розповіли у Третій штурмовій бригаді. Гучний підрив польового складу окупантів стався на Харківщині.
Бійці Третьої штурмової знайшли сховок з ТМ-62 противника і знищили його влучанням лише одного FPV-безпілотника, що означає десятки врятованих екіпажів української бронетехніки.
Такі боєприпаси були призначені для ураження колісної і гусеничної техніки. А їхня ліквідація — збережені життя наших бійців, пояснилиу бригаді.