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В "Укренерго" попередили, що ситуація з електрикою наступного тижня ускладниться
В «Укренерго» попередили про погіршення ситуації з електрикою наступного тижняhttps://racurs.ua/ua/n196328-v-ukrenergo-poperedyly-pro-pogirshennya-sytuaciyi-z-elektrykou-nastupnogo-tyjnya.htmlРакурс
Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.
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Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
В Укренерго 14 червня сказали, що в суботу графіки відключення застосовуватимуть з 8 до 23 години.
Причиною називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.