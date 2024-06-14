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Ракурс
В "Укренерго" попередили, що ситуація з електрикою наступного тижня ускладниться

В «Укренерго» попередили про погіршення ситуації з електрикою наступного тижня

14 чер 2024, 20:40
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Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.


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Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

В Укренерго 14 червня сказали, що в суботу графіки відключення застосовуватимуть з 8 до 23 години.

Причиною називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.

Джерело: Ракурс


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