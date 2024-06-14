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Ракурс
Швейцарія оголосила усіх учасників Саміту миру

Швейцарія оголосила усіх учасників Саміту миру

14 чер 2024, 19:51
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На Глобальному саміті миру у Швейцарії будуть представлені 92 держави, з урахуванням України.


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З них 57 представлені на найвищому рівні — президентами або прем'єр-міністрами. Від інших країн будуть делегації МЗС.

Також будуть представники від Ради Європи, Єврокомісії, Євроради, Європарламенту, ОБСЄ, ООН, Організації американських держав. Приїде і Вселенський патріарх Варфоломій.

Повний список учасників опублікувала Федеральна рада Швейцарії.

Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія. Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде

Джерело: Ракурс


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