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FPV підпалив БМП, скиди знищили піхоту - 43 бригада ефектно зупинила десант росіян
FPV підпалив БМП, скиди знищили піхоту — 43 бригада ефектно зупинила десант росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196326-fpv-pidpalyv-bmp-skydy-znyschyly-pihotu-43-brygada-efektno-zupynyla-desant-rosiyan-video.htmlРакурс
43 бригада ефектно зупинила десант росіян на Харківщині.
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Пілоти 43-ї ОМБр та розвідувальної ударної групи «ГОРА» влаштували окупантам пекло під час ворожого наступу поблизу Іванівки.
Спочатку FPV підпалив БМП, згодом скиди знищили піхоту.
Ворожі штурмовики не дійшли до нашої піхоти, і це головне в нашій роботі! — написали бійці групи Hora.