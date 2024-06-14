FPV підпалив БМП, скиди знищили піхоту - 43 бригада ефектно зупинила десант росіян

https://racurs.ua/ua/n196326-fpv-pidpalyv-bmp-skydy-znyschyly-pihotu-43-brygada-efektno-zupynyla-desant-rosiyan-video.html

Ракурс

43 бригада ефектно зупинила десант росіян на Харківщині.

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Пілоти 43-ї ОМБр та розвідувальної ударної групи «ГОРА» влаштували окупантам пекло під час ворожого наступу поблизу Іванівки.

Спочатку FPV підпалив БМП, згодом скиди знищили піхоту.