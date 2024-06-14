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FPV підпалив БМП, скиди знищили піхоту - 43 бригада ефектно зупинила десант росіян

FPV підпалив БМП, скиди знищили піхоту — 43 бригада ефектно зупинила десант росіян (ВІДЕО)

14 чер 2024, 19:41
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43 бригада ефектно зупинила десант росіян на Харківщині.


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Пілоти 43-ї ОМБр та розвідувальної ударної групи «ГОРА» влаштували окупантам пекло під час ворожого наступу поблизу Іванівки.

Спочатку FPV підпалив БМП, згодом скиди знищили піхоту.

Ворожі штурмовики не дійшли до нашої піхоти, і це головне в нашій роботі! — написали бійці групи Hora.

Джерело: Ракурс


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