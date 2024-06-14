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Ракурс
Це те саме, що робив Гітлер - Зеленський про новий ультиматум путіна

Це те саме, що робив Гітлер — Зеленський про новий ультиматум путіна

14 чер 2024, 19:04
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Президент України Володимир Зеленський назвав дії кремлівського диктатора владіміра путіна «новим нацизмом», а заяви щодо перемовин — ультиматумами, яким не можна довіряти.


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Це те саме, що робив Гітлер, — сказав глава держави в інтерв’ю італійському медіа SkyTG24, повдіомляє прес-служба Банкової.

Також Зеленський зазначив, що раніше путін говорив про Крим і Донбас, а зараз — уже про чотири українські регіони, тому «замороженого конфлікту не буде».

Президент України 14 червня вже прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру

Головні питання, які лідери будуть обговорювати: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей. У Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

Спроби путіна виставити себе миротворцем є абсурдом, — так в українському МЗС пояснили, що заяви очільника Кремля про переговори напередодні Саміту миру зроблені для того, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та завадити участі країн в саміті.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рф не має бажання припиняти війну, а висунуті путіним пропозиції говорять про «нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії».

Джерело: Ракурс


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