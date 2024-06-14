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Київ відповів на маніпулятивні заяви путіна
Київ відповів на маніпулятивні заяви путінаhttps://racurs.ua/ua/n196319-kyyiv-vidpoviv-na-manipulyatyvni-zayavy-putina.htmlРакурс
МЗС України 14 червня прокоментувало чергову заяву російського диктатора путіна по «мир з Україною».
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У Міністерстві закордонних справ наголошують, що такий варіант завершення війни підриває основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН. путін спеціально зробив заяву напередодні Глобального саміту миру, аби завадити участі лідерів і країн.
Абсурдною є спроба путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН, — йдеться у заяві українського МЗС.
Як заявили у Києві, усі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим, на думку дипломатів, є час їхнього озвучення.
Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що рф боїться справжнього миру.
Переконані, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і щиро прагнуть відновлення миру в Україні, прекрасно усвідомлюють реальні мотиви російських заяв і не допустять ввести себе в оману. Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах росії — не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі. Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо. Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає. Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити рф відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України, — йдеться у заяві МЗС.