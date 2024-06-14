путін напередодні саміту у Швейцарії назвав нібито "умови" для нібито “мирних переговорів” з Україною

https://racurs.ua/ua/n196316-putin-naperedodni-samitu-u-shveycariyi-nazvav-nibyto-umovy-dlya-nibyto-myrnyh-peregovoriv.html

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Напередодні Глобального саміту миру диктатор Кремля владімір путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом. Однією з умов є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, передають російські ЗМІ.

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За словами путіна, Україна також має заявити про відсутність планів вступити в НАТО, а усі західні санкції проти рф мають бути скасовані. Московитам для «мирного врегулювання» потрібен «нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація».

У разі ухвалення цих умов, росія, його за словами, готова «негайно» припинити вогонь.

На зустрічі у МЗС рф він заявив, що йдеться начебто не про замороження конфлікту, а про його «остаточне завершення».

Ще минулого року президент Зеленський оголосив про десять пунктів української «формули миру», яка зокрема передбачає покарання росії через міжнародний трибунал, відновлення територіальної цілісності України, а також гарантії безпеки до вступу до НАТО.