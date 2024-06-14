путин накануне саммита в Швейцарии назвал якобы "условия" для якобы "мирных переговоров" с Украиной

https://racurs.ua/n196316-putin-nakanune-sammita-v-shveycarii-nazval-yakoby-usloviya-dlya-yakoby-mirnyh-peregovorov.html

Ракурс

Напередодні Глобального саміту миру диктатор Кремля владімір путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом. Однією з умов є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, передають російські ЗМІ.

.

За словами путіна, Україна також має заявити про відсутність планів вступити в НАТО, а усі західні санкції проти рф мають бути скасовані. Московитам для «мирного врегулювання» потрібен «нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація».

У разі ухвалення цих умов, росія, його за словами, готова «негайно» припинити вогонь.

На зустрічі у МЗС рф він заявив, що йдеться начебто не про замороження конфлікту, а про його «остаточне завершення».

Ще минулого року президент Зеленський оголосив про десять пунктів української «формули миру», яка зокрема передбачає покарання росії через міжнародний трибунал, відновлення територіальної цілісності України, а також гарантії безпеки до вступу до НАТО.