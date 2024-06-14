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путин накануне саммита в Швейцарии назвал якобы "условия" для якобы "мирных переговоров" с Украиной
путин накануне саммита в Швейцарии назвал якобы «условия» для якобы «мирных переговоров» с Украинойhttps://racurs.ua/n196316-putin-nakanune-sammita-v-shveycarii-nazval-yakoby-usloviya-dlya-yakoby-mirnyh-peregovorov.htmlРакурс
Напередодні Глобального саміту миру диктатор Кремля владімір путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом. Однією з умов є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, передають російські ЗМІ.
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За словами путіна, Україна також має заявити про відсутність планів вступити в НАТО, а усі західні санкції проти рф мають бути скасовані. Московитам для «мирного врегулювання» потрібен «нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація».
У разі ухвалення цих умов, росія, його за словами, готова «негайно» припинити вогонь.
На зустрічі у МЗС рф він заявив, що йдеться начебто не про замороження конфлікту, а про його «остаточне завершення».
Ще минулого року президент Зеленський оголосив про десять пунктів української «формули миру», яка зокрема передбачає покарання росії через міжнародний трибунал, відновлення територіальної цілісності України, а також гарантії безпеки до вступу до НАТО.
путін вже не вперше публічно заявляє про нібито готовність до переговорів, але за певних умов. Зокрема, він говорив про це у травні в інтерв’ю китайському агентству «Сіньхуа». Україна, своєю чергою, вимагає відновлення своєї територіальної цілісності й повного виведення військ рф.
Такі нещодавні заяви Путіна у МЗС України розцінювали як «відчайдушне намагання зірвати мирний саміт у Швейцарії». І Україна і її партнери неодноразово заявляли, що наразі не бачать ознак бажання путіна припинити агресію.
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